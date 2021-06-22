Головин: план на игру сборной России в матче с датчанами сломался после пропущенного гола

КОПЕНГАГЕН, 22 июня. /ТАСС/. План сборной России на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Дании сломался после первого пропущенного мяча. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал полузащитник российской команды Александр Головин.

Встреча завершилась победой датской команды со счетом 4:1. Счет в матче был открыт на 38-й минуте после дальнего удара Миккеля Дамсгора.

"Сломался ли план на игру? Я думаю, что да, они стали играть более закрыто, тяжело играть, когда ты понимаешь, что уже проигрываешь. Моя вина тоже есть, я мог забить и мы бы вели 1:0. Хотелось бы извинится за свой момент", - сказал Головин.

Второй мяч сборная России пропустила после ошибки Романа Зобнина, который отдал неточную передачу в свою штрафную площадь. "В какой-то мере этот момент повлиял. Но мы пытались всеми силами идти вперед, исправить ситуацию, было поздно, поэтому мы пропустили еще", - отметил Головин.

Сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф чемпионата Европы.