Сборная России по волейболу обыграла команду Германии в матче Лиги наций

ТАСС, 22 июня. Мужская сборная России по волейболу победила команду Германии в 13-м туре предварительного этапа Лиги наций. Матчи проходят в итальянском Римини без зрителей.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:15) в пользу россиян.

Российские волейболисты одержали девять побед при четырех поражениях и занимают третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Следующий матч сборная России сыграет 22 июня с командой Италии.

В турнире принимают участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. На предварительном этапе команды проведут 15 игр. Матчи проходят в один круг, все сборные сыграют друг с другом. По результатам предварительного раунда в полуфинал пройдут четыре лучшие команды.