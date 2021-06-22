Мостовой назвал позором поражение сборной России от датчан на Евро

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Поражение сборной России по футболу от команды Дании на чемпионате Европы является позором. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник команды Александр Мостовой.

Россияне проиграли со счетом 1:4, заняли последнее место в группе В и не вышли в плей-офф.

"Никаких выводов, безобразие ужасное и позор. Проиграть с помощью судьи, давшего пенальти, которого не было, вообще ужас. Занять четвертое место, при том, что мы говорили, что можно проиграть, хотя даже ничья нас устраивала, это ужас", - сказал Мостовой.