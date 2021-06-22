Де Брёйне: футболисты сборной Бельгии понимали, что финны будут играть от обороны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Бельгии понимали, что команда Финляндии будет действовать от обороны в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы. Такое мнение высказал бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Бельгии обыграла команду Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу

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В понедельник сборная Бельгии обыграла команду Финляндии со счетом 2:0. Де Брёйне отдал голевой пас и был признан лучшим игроком матча.

"Мы знали, что сборная Финляндии будет играть от обороны, которую тяжело взломать, - сказал футболист сборной Бельгии. - Мы провели отличный второй тайм и сумели реализовать свои моменты".

"Всегда приятно получать индивидуальную награду, но самое главное - как играет команда. Я стараюсь помогать ей и прогрессирую вместе с ней", - добавил Де Брёйне.

В 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой, занявшей третье место в группе A, D, E или F. Матч пройдет 27 июня в Севилье.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.