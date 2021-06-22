Спарв: футболисты сборной Финляндии разочарованы результатом матча с бельгийцами на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Финляндии разочарованы из-за поражения в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Бельгии. Об этом заявил капитан финнов Тим Спарв, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В понедельник сборная Бельгии обыграла команду Финляндии со счетом 2:0.

"Мы очень разочарованы, - сказал Спарв. - Считаю, что мы хорошо сыграли в защите, но пропустили два гола. Я надеялся на большее. Не удивлюсь, если сборная Бельгии сможет дойти до финала чемпионата Европы".

Сборная Финляндии набрала три очка и финишировала на третьем месте в группе B. Финны сохраняют шансы на выход в плей-офф. По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп, в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

Турнир завершится 11 июля.