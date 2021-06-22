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Евро-2020

Черчесов: тренерский штаб россиян сделает боеспособную команду к отбору на чемпионат мира

В понедельник россияне уступили команде Дании в Копенгагене со счетом 1:4 и не вышли в плей-офф чемпионата Европы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Григорий Дукор/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Григорий Дукор/ТАСС

КОПЕНГАГЕН, 22 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу планирует сделать к отборочным матчам чемпионата мира - 2022 более боеспособную команду. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.

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В понедельник россияне уступили команде Дании в Копенгагене со счетом 1:4 и не вышли в плей-офф чемпионата Европы. Отборочный турнир чемпионата мира 2022 года возобновится в сентябре, сборная России выступает в группе Н вместе с командами Хорватии, Словакии, Кипра, Словении и Мальты. После трех игр подопечные Черчесова находятся на второй строчке с шестью очками.

"Я поблагодарил игроков за турнир, попросил проанализировать тех, кто уже был на таких турнирах, а тех, кто первый раз, просто сделать выводы. Мы дали много времени игрокам впервые, это не случайно. Скоро будет отбор на чемпионат мира, мы попытаемся сделать сильную команду", - сказал Черчесов.

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