Мартинес: сборная Бельгии сделала все возможное, чтобы обыграть финнов в матче Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Бельгии приложили все усилия, чтобы одержать победу в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Финляндии. Такое мнение высказал главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В понедельник сборная Бельгии обыграла команду Финляндии со счетом 2:0. По итогам группового этапа бельгийцы набрали девять очков, одержав три победы в трех матчах.

"Мы действительно были сосредоточены и старались одержать победу, чтобы набрать три очка и показать максимальный результат, - сказал Мартинес. - Мы знали, что первый гол раскроет игру".

В 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой, занявшей третье место в группе A, D, E или F. Матч пройдет 27 июня в Севилье.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.