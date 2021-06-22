Федор Кудряшов поделился ощущениями от вылета сборной России с Евро

КОПЕНГАГЕН, 22 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов очень расстроен невыходом команды в плей-офф чемпионата Европы. Об этом он заявил журналистам после окончания матча с датчанами.

Сборная России в понедельник уступила датчанам в Копенгагене со счетом 1:4 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы. Команда заняла последнее, четвертое место в группе и завершила выступление на Евро.

"Я очень расстроен. Обидно вылетать на групповой стадии, хотелось намного большего", - сказал Кудряшов.

"На мой взгляд, в первом тайме мы выполняли план и у нас был один очень хороший момент при счете 0:0. Два-три раза мы создавали неплохие подходы, в то время как сборная Дании, имея один удар в створ, забила. Во втором тайме мы начали раскрываться, и у них было несколько возможностей забить, но, к сожалению, нам не удалось переломить игру", - поделился он впечатлениями от игры.

Сборная России в третий раз подряд не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Единственный раз россиянам удалось это сделать в 2008 году.