{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Федор Кудряшов поделился ощущениями от вылета сборной России с Евро

Команда заняла последнее, четвертое место в группе и завершила выступление на турнире

КОПЕНГАГЕН, 22 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов очень расстроен невыходом команды в плей-офф чемпионата Европы. Об этом он заявил журналистам после окончания матча с датчанами.

На эту тему
Сборная России по футболу не сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы
Сборная России по футболу не сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы

Сборная России в понедельник уступила датчанам в Копенгагене со счетом 1:4 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы. Команда заняла последнее, четвертое место в группе и завершила выступление на Евро.

"Я очень расстроен. Обидно вылетать на групповой стадии, хотелось намного большего", - сказал Кудряшов.

"На мой взгляд, в первом тайме мы выполняли план и у нас был один очень хороший момент при счете 0:0. Два-три раза мы создавали неплохие подходы, в то время как сборная Дании, имея один удар в створ, забила. Во втором тайме мы начали раскрываться, и у них было несколько возможностей забить, но, к сожалению, нам не удалось переломить игру", - поделился он впечатлениями от игры.

Сборная России в третий раз подряд не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Единственный раз россиянам удалось это сделать в 2008 году.

Теги
Евро-2020
Кубок Америки по футболу
Сборная Чили сыграла вничью с командой Уругвая в матче Кубка Америки по футболу
Встреча завершилась со счетом 1:1
Сборная Чили сыграла вничью с командой Уругвая в матче Кубка Америки по футболу
Читать полностью