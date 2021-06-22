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Евро-2020

Черчесов рассказал об атмосфере на матче Евро против датчан в Копенгагене

Россияне уступили команде Дании со счетом 1:4 в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы и не вышли в плей-офф

КОПЕНГАГЕН, 22 июня. /ТАСС/. Сборной России по футболу было приятно провести матч Евро в Копенгагене против команды Дании при полных трибунах. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.

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Россияне уступили команде Дании в Копенгагене со счетом 1:4 в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы и не вышли в плей-офф. По решению местных властей, болельщики из России не были допущены в страну.

"Атмосфера была реально хорошая, футбольная. Понятно, что болели против нас, но все равно с такой публикой играть приятно, - сказал Черчесов. - Что касается наших, то они сидели за мной, мы поддерживали контакт. Тех, кого увидели, поблагодарили, тех, кого не увидели, мы извиняемся перед ними, команда всем большой привет передает".

"Фэйр-плей" в какой-то степени был нарушен, но это нужно принять, что были ограничения. Конечно, хотелось, чтобы нас тоже поддерживали. Никаких оправданий для нас быть не может - мы сделали все, что могли. Получилось, как получилось", - добавил он.

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