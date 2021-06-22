Число заразившихся коронавирусом на Кубке Америки по футболу выросло до 140

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа среди лиц, задействованных в проведении Кубка Америки по футболу в Бразилии, увеличилось до 140. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

"Из 15 235 проведенных с начала первенства исследований положительный результат показали 140, что составляет около 0,9%. Большинство [инфицированных] - рабочие, члены делегаций и наемный персонал", - говорится в заявлении на сайте организации. Как указывает КОНМЕБОЛ, это свидетельствует об эффективности применяемых организацией протоколов и регулярного тестирования.

Ранее местные СМИ сообщали о нескольких случаях COVID-19 в четырех национальных делегациях и командах. Заразились три игрока и один сопровождающий национальной команды Боливии, два члена тренерского штаба сборной Колумбии, перуанский специалист по физподготовке. Самые большие потери понесла команда Венесуэлы - в ее составе сразу у 13 делегатов был диагностирован COVID-19, в связи с чем им пришлось в срочном порядке призвать в сборную 15 новых игроков.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.