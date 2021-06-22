Провал. Сборная России по футболу не вышла в плей-офф Евро-2020

КОПЕНГАГЕН, 22 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу бесславно завершила выступление на Евро: в решающем матче за выход в плей-офф команда под руководством Станислава Черчесова уступила датчанам со счетом 1:4. За три матча группового этапа российские футболисты допустили слишком много грубых ошибок, оказавших влияние на результат. Удручило и качество игры: в матчах с основными конкурентами - бельгийцами и датчанами - команда не показала изобретательности в атакующих действиях. Как итог - всего два забитых мяча за турнир (один - с пенальти) и последнее, четвертое место в группе с дебютантом турнира - сборной Финляндии.

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Матч сборных России и Дании прошел в понедельник в Копенгагене. В игре с датчанами у россиян проявились те же недостатки, что и в стартовом матче с бельгийцами: непростительная небрежность, недостаток концентрации и отсутствие остроты при развитии атак. В первом тайме российская команда запомнилась разве что ударом Александра Головина, который сам создал себе момент благодаря успешному дриблингу. Во втором тайме примечательным оказался только гол с пенальти в исполнении Артема Дзюбы. И это при том, что россияне к тому времени уже пропустили два мяча. "Не знаю, почему так случилось, - ответил полузащитник сборной России Далер Кузяев на вопрос о том, почему команде не давалась игра в атаке. - Счет нас не устраивал, пришлось раскрываться, рисковать. В результате пошли ошибки". Судьба Черчесова В матче с датчанами российская команда вновь строила почти все атаки через заброс мяча вперед на капитана Артема Дзюбу. Никакой пользы это не приносило. Пенальти был заработан только после выхода второго форварда Александра Соболева.

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Пас российского полузащитника Романа Зобнина в свою штрафную нападающему датчан Юссуфу Поульсену при счете 0:1 - отражение общих бед сборной России. С бельгийцами результативно ошибались двое: защитник Андрей Семенов и вратарь Антон Шунин. В матче с финнами недочетов тоже было много, однако победа позволила закрыть глаза на очевидные проблемы в игре. "Не сложился результат, на который нацеливались, план на игру выдерживался: были моменты, когда могли забить и судьбу или сценарий матча перевернуть, но, к сожалению, не забили, первый момент соперника завершился голом, - сказал Черчесов после матча с датчанами. - На второй тайм вышли отыгрываться. Хотя при счете 0:1 была готова замена, потом отыграли мяч, хотели дальше, но при своем штрафном получили контратаку, пропустили, поплатились двумя голами".

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Продолжит ли Черчесов возглавлять сборную - вопрос руководству Российского футбольного союза (РФС). Контракт у него будет действовать еще полтора года - до чемпионата мира в Катаре, отбор на который продолжается. Однако РФС на Евро ставил четкую задачу - выход из группы. Она не выполнена. И Черчесов это понимает. "Ответственность всегда лежит на тренере, это неписаный закон", - заметил он. Но при этом призвал не сравнивать нынешний состав сборной с тем, что был на чемпионате мира 2018 года. На домашнем турнире команда дошла до четвертьфинала. "Там были более опытные игроки. Этот опыт поможет новым игрокам, во-первых, отбираться на такие турниры, во-вторых, выступать на них", - сказал он. Выше даже финны Состав у российской команды сейчас и правда не звездный, для большинства игроков нынешний Евро стал первым серьезным турниром на уровне сборных, однако это вряд ли может оправдывать тот факт, что в группе российская команда заняла последнее место.

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Сборная Финляндии в параллельном матче уступила бельгийцам даже с меньшим счетом, чем россияне (0:2). Команда очень достойно смотрелась в матче со значительно превосходящими их в классе бельгийцами. Дебютанты чемпионата Европы не только грамотно защищались, но и смело шли вперед, понимая, что только в чужих воротах находится путевка в 1/8 финала. Что касается бельгийцев, досрочно обеспечивших себе выход в плей-офф, то они вышли на игру несколько вальяжными. Их атакующим действиям не хватало упорства в завершающей стадии, поэтому очень долго на табло горели нули.

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Развязка случилась на 74-й минуте, когда голкипер финнов Лукаш Градецки неудачно отразил мяч, который от штанги попал ему в руку и оказался в сетке ворот. Точку в матче на 81-й минуте поставил лидер атак бельгийцев Ромелу Лукаку. Несмотря на поражение, болельщики сборной Финляндии проводили свою команду с поля аплодисментами, а одна из финских поклонниц даже сумела выбежать на поле. Финны набрали три очка и все еще могут попасть в плей-офф. Для этого необходимо, чтобы две третьи команды из групп D, E или F завершили турнир с двумя набранными очками либо имели три очка и разницу забитых и пропущенных мячей хуже "-2".

Чемпионат Европы по футболу. Группа B № Команда И В Н П М О 1 Бельгия 3 3 0 0 7-1 9 2 Дания 3 1 0 2 5-4 3 3 Финляндия 3 1 0 2 1-4 3 4 Россия 3 1 0 2 2-7 3

Воскрешение А вот датчане, которые начали турнир с двух поражений, идут дальше. Этот успех имеет особое значение, ведь начался Евро для них ужасно. Вся страна последние десять дней жила новостями о судьбе Кристиана Эриксена - футболиста команды, который в матче первого тура с финнами пережил остановку сердца. Эта история помогла сборной Дании обрести поклонников по всему миру, а ее турнирное воскрешение сродни воскрешению Эриксена.

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Сборная Дании в 1/8 финала сыграет с валлийцами, бельгийцы своего соперника по первому раунду плей-офф еще не узнали. Как и нидерландцы, которые в понедельник завершили победой выступление на групповом этапе: в матче с потерявшей спортивную мотивацию командой Северной Македонии была одержана победа со счетом 3:0. В другом матче группы C встречались команды Австрии и Украины, которые после двух матчей имели по три очка. Австрийцы победили со счетом 1:0 и вышли в плей-офф. Там их ждут итальянцы, которые одержали победы во всех трех матчах группы А. Украинцы, набравшие три очка, еще сохраняют небольшие шансы на выход в следующий раунд. Им необходимо, чтобы одна команда из групп D, E или F набрала меньше трех очков либо имела три очка и разницу забитых и пропущенных мячей хуже "-1". Первая игра плей-офф будет сыграна 27 июня. Финал - 11 июля в Лондоне.