Малафеев: сборная России не показала на Евро игры, на которую способна

В понедельник сборная России проиграла датчанам со счетом 1:4 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. По итогам группового этапа россияне заняли четвертое место, набрав три очка, и не выщли в 1/8 финала. Первыми стали бельгийцы (9 очков), вторыми - датчане (3), третьими - финны (3).

"Сложно сказать, что конкретно помешало достичь положительного результата, - сказал Малафеев. - Мы очень симпатично выглядели в первом тайме, казалось, что сможем забить первыми. В целом во втором тайме мы продолжили поджимать, но, к сожалению, нелепая ошибка при втором пропущенном [мяче], а там уже и где-то потеря веры в собственный результат на фоне поддержки местных болельщиков, на фоне давления со стороны сборной Дании".

"В целом команда не показала того, на что она способна. Очевидно было, что датчане не добрали своих очков в предыдущих двух матчах. Мотивация сборной Дании, поддержка болельщиков, и у команды России было существенно меньше шансов на положительный результат в этой игре", - добавил собеседник агентства.

Малафеев также отметил, что сборной России не хватило квалифицированных игроков. "Они могли бы повысить конкуренцию за попадание в основной состав на всех позициях в нашей команде, могли бы качественно усилить скамейку запасных и являться равноценной заменой игрокам на каждой из позиций на поле, - отметил Малафеев. - Очень важно иметь в своем составе россиян, которые выступали бы в европейских чемпионатах, например, в сборной Дании только три футболиста играют в чемпионате страны, остальные представляют клубы из Италии, Англии, Германии, Испании, Франции и других стран".

"Большинство футболистов выступают в пяти лучших футбольных лигах, что существенно повышает их уровень сопротивления на фоне нашей сборной. Надо естественным образом увеличивать присутствие наших игроков в зарубежных чемпионатах, а также повышать уровень футбола внутри нашей страны", - заключил Малафеев.