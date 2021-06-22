Международная федерация шахмат опубликовала список участников Кубка мира в Сочи

ТАСС, 22 июня. Определились все участники Кубка мира по шахматам 2021 года, который пройдет в Сочи с 10 июля по 8 августа. Список опубликовала пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

В мужском турнире Россию представят 24 участника, среди которых четырехкратный победитель командного чемпионата мира Александр Грищук и обладатель Кубка мира 2015 года, участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин. Всего в мужском турнире сыграют 206 шахматистов, в том числе чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана, армянин Левон Аронян, нидерландец Аниш Гири.

В женском турнире выступят 15 россиянок, среди которых Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Алина Кашлинская. Турнир среди женщин пройдет с участием 103 спортсменок, в том числе украинки Мария и Анна Музычук, грузинка Нана Дзагнидзе, Харика Дронавалли из Индии, китаянка Тань Чжунъи.

Кубок мира входит в цикл чемпионатов мира. Победитель и финалист мужского турнира получают путевки в турнир претендентов, у женщин отберутся три лучшие участницы. Общий призовой фонд мужского турнира составляет $ 1 892 500, женского - $676 250.