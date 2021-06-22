Матыцин призвал провести реформы после неудачного выступления сборной России на Евро

ТАСС, 22 июня. Министерство спорта России совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проанализирует итоги выступления сборной России на чемпионате Европы, по мнению министра спорта РФ Олега Матыцина, необходимо сделать правильные выводы и провести реформы в сфере массового футбола. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба Минспорта РФ.

Матыцин: с массовостью футбола в России все хорошо, но мастерства хотелось бы больше

В понедельник россияне в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы уступили команде Дании в Копенгагене со счетом 1:4 и не вышли в плей-офф турнира.

"Выигрыш у финнов при двух крупных поражениях - от бельгийцев и датчан - неутешительный итог выступления российских футболистов. Совместно с Российским футбольным союзом нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы, - сказал Матыцин. - Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд. При этом главными приоритетами для всех звеньев системы должны стать подготовка и повышение квалификации тренеров, создание открытой конкурентной среды для спортсменов с объективными критериями отбора".

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе B, проиграв командам Дании и Бельгии (0:3) и одержав победу над командой Финляндии (1:0). Первыми в группе стали бельгийцы (9 очков), вторыми - датчане (3), третьими - финны (3).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.