Сборная России по футболу получит €10,75 млн за выступление на Евро

ТАСС, 22 июня. Сборная России получит €10,75 млн за выступление на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная России по футболу не вышла в плей-офф Евро-2020

Провал. Сборная России по футболу не вышла в плей-офф Евро-2020

Каждая сборная получит по €9,25 млн за участие в турнире. На групповом этапе команды заработают €1,5 млн за победу и €750 тыс. за ничью.

Сборная России проиграла командам Дании (1:4) и Бельгии (0:3) и одержала победу над финнами (1:0). Российские футболисты заняли последнее место в группе и завершили выступление на Евро.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.