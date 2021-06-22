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Евро-2020

Сборная России по футболу получит €10,75 млн за выступление на Евро

Россияне получат €9,25 млн за участие в турнире и €1,5 млн за победу в одном матче на групповом этапе
Футболисты сборной России Григорий Дукор/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Григорий Дукор/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Сборная России получит €10,75 млн за выступление на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Каждая сборная получит по €9,25 млн за участие в турнире. На групповом этапе команды заработают €1,5 млн за победу и €750 тыс. за ничью.

Сборная России проиграла командам Дании (1:4) и Бельгии (0:3) и одержала победу над финнами (1:0). Российские футболисты заняли последнее место в группе и завершили выступление на Евро.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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