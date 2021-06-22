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Олимпиада-2022 в Пекине

МОК продолжает обсуждать с НХЛ вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде-2022

Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что решение об участии в Олимпиаде игроков НХЛ будет принято в начале этой недели

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор находится в стадии обсуждения с Международной федерацией хоккея (IIHF) вопроса участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

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Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил ТАСС, что решение об участии в Олимпиаде игроков НХЛ будет принято в начале этой недели. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли также сообщил, что переговоры продолжаются.

"МОК продолжает находиться в контакте с Международной федерацией хоккея по этому вопросу", - сообщили в пресс-службе.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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