Путин не обсуждал с Инфантино возможность своего приезда в Катар на ЧМ-2022

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не обсуждал с президентом ФИФА Джанни Инфантино возможность своего приезда на чемпионат мира по футболу в Катар в 2022 году, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока мы еще с вами не знаем все-таки, какой будет режим проведения [чемпионата], мы знаем, что ситуация [с пандемией коронавируса] меняется, поэтому режим проведения будет известен уже ближе к моменту чемпионата", - сказал представитель Кремля. По его словам, "поэтому предметно вопрос не обсуждался".

При этом Песков заметил, что "вряд ли могут возникнуть какие-то проблемы" с возможность приезда Путина в Катар на Чемпионат мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу, как планируется, пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Предыдущее мировое первенство в 2018 году принимала Россия.

Путин встретился с Инфантино 21 июня. Как ранее сообщал Песков, они обменялись мнениями о подготовке к чемпионату мира в Катаре, а также затронули тему наследия российского ЧМ по футболу.