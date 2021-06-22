Легкоатлета Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил

ТАСС, 22 июня. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оправдала чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В конце января Шубенков сообщил, что получил письмо от AIU, но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины спортсмена. Шубенкова подозревали в использовании запрещенного вещества ацетазоламида.

5 мая спортсмен подал заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и Европы (2012, 2014), в его активе также есть две серебряные и одна бронзовая награды летних мировых первенств. В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.