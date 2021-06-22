Легкоатлет Шубенков объяснил, как допинг попал в его организм

ТАСС, 22 июня. Следы запрещенного вещества попали в организм чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами россиянина Сергея Шубенкова во время приготовления лекарства для младшего сына. Об этом Шубенков написал в Instagram .

В конце января Шубенков сообщил, что получил письмо от независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины спортсмена. Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.

"Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые надо было подготавливать определенным образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки), - написал Шубенков. - От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в декабре. Тем не менее независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) и World Athletics смогли во всем разобраться".

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и Европы (2012, 2014) в беге на 110 метров с барьерами. В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях выступал под нейтральным статусом и дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (2017, 2019).