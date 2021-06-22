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Допинг в спорте

Менеджер Шубенкова опасается, что легкоатлет не получит вовремя нейтральный статус

Чемпион мира может пропустить Олимпийские игры в Токио

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Существует опасение, что чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков может не получить вовремя нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях и пропустит Олимпийские игры. Такое мнение ТАСС высказал менеджер спортсмена Павел Воронков.

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"Самое главное, что я хочу отметить: панель подтвердила, что Шубенков не совершал никакого антидопингового нарушения. Сейчас мы ждем получения нейтрального статуса, заявление на который он подал достаточно давно, - сказал Воронков. - У меня есть определенные опасения, что Шубенков не получит его вовремя и останется без Олимпийских игр. Я буду делать все, чтобы он получил статус как можно быстрее".

5 мая спортсмен подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и Европы (2012, 2014) в беге на 110 м барьерами, в его активе также есть две серебряные и одна бронзовая награды летних мировых первенств. В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 м с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место.

Легкоатлетический олимпийский турнир пройдет с 30 июля по 8 августа.

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Допинг
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