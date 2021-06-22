Тренер Шубенкова назвал недоразумением ситуацию с допинговым разбирательством спортсмена

В конце января Шубенков сообщил, что получил письмо от независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины спортсмена. Во вторник World Athletics оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.

"Справедливость восторжествовала, - сказал Клевцов. - Все, что произошло с моим спортсменом, это сплошное недоразумение, и я очень рад, что все закончилось так. Шубенков не совершал никакого нарушения, поэтому вынесенное по нему решение вполне логично. Я не хочу сейчас думать о том, как вся эта нервотрепка отразится на дальнейших результатах спортсмена".

"Мы сейчас в Чебоксарах и спокойно готовимся к чемпионату России. Говорить об олимпийских перспективах пока сложно, так как у Шубенкова нет нейтрального статуса. Надеюсь, что в оставшиеся шесть дней World Athletics даст ему допуск, принимая в расчет безупречную репутацию Шубенкова", - добавил специалист.

5 мая спортсмен подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио. Легкоатлетический олимпийский турнир пройдет с 30 июля по 8 августа.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и Европы (2012, 2014) в беге на 110 метров с барьерами. В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики он был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях выступал под нейтральным статусом и дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (2017, 2019).