Роман Ротенберг назначен генеральным директором хоккейного клуба СКА

ТАСС, 22 июня. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявил о назначении Романа Ротенберга на пост генерального директора. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бывший гендиректор Андрей Точицкий перейдет на должность исполнительного директора.

Ротенбергу 40 лет, он является вице-президентом Федерации хоккея России и главной штаба сборной России, в 2018 году команда выиграла золотые медали Олимпийских игр. С 2011 года Ротенберг занимает должность вице-президента СКА, с 2015-го входит в совет директоров КХЛ.