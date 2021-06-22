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КХЛ

Роман Ротенберг назначен генеральным директором хоккейного клуба СКА

Предыдущий гендиректор Андрей Точицкий перейдет на должность исполнительного директора
Генеральный директор СКА Роман Ротенберг Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Генеральный директор СКА Роман Ротенберг
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявил о назначении Романа Ротенберга на пост генерального директора. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бывший гендиректор Андрей Точицкий перейдет на должность исполнительного директора.

Ротенбергу 40 лет, он является вице-президентом Федерации хоккея России и главной штаба сборной России, в 2018 году команда выиграла золотые медали Олимпийских игр. С 2011 года Ротенберг занимает должность вице-президента СКА, с 2015-го входит в совет директоров КХЛ.

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