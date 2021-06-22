В Госдуме упрекнули футбольные клубы в трате денег на иностранных игроков

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские футбольные клубы должны вкладывать деньги в развитие отечественных игроков, а не в покупку иностранцев. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

В понедельник сборная России в Копенгагене проиграла команде Дании со счетом 1:4 и не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы.

"Российские болельщики огорчены тем, как наша сборная выступила на чемпионате Европы, но говорить надо не об эмоциях, а о том, что есть серьезные недостатки в системе подготовки отечественных футболистов, - сказал Пайкин. - Невозможно вырастить спортсмена мирового уровня за два-три года, подготовка должна начинаться с развития детско-юношеского футбола, с воспитания подрастающей смены. В первую очередь надо обращать внимание на это, а не пытаться исправить качество отечественного футбола за счет легионеров. В свое время президент России обращал внимание на то, что у ведущих футбольных клубов - не буду называть их, они всем известны - больше половины игроков - легионеры".

"Только на приобретение десяти иностранных игроков ведущие отечественные клубы потратили 168 млн долларов или свыше 13 миллиардов рублей, - продолжил Пайкин. - Почему мы вкладываем средства в зарубежных спортсменов, а не направляем средства клубов премьер-лиги на создание сети бесплатных футбольных школ по всей стране? Если те же самые миллиарды рублей, которые российские клубы тратят на покупку иностранных футболистов, направить на развитие детско-юношеского футбола, то через десять лет мы получим прекрасную спортивную смену. Уверен, что в нашей стране мы найдем настоящих талантливых ребят, которые покажут красивый футбол и волю к победе, непременно найдем".

Развитие детского спорта

Говоря о перспективах развития футбола в стране, Пайкин отметил необходимость усиления работы в направлении детско-юношеского спорта.

"Чтобы завтра продемонстрировать миру профессиональную игру на высоком уровне, заниматься развитием детско-юношеского спорта нужно уже сегодня. И инвестировать в подготовку молодых российских спортсменов, а не вкладывать средства в приглашенных звезд в ожидании чуда", - сказал парламентарий.