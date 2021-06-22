Борец Власов принял решение продолжить карьеру, чтобы выступить на своей третьей Олимпиаде

Ранее главный тренер сборной России Гоги Когуашвили сообщил, что Власов больше не рассматривается тренерским штабом в качестве участника Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. На это место в весовой категории до 77 кг на данный момент претендуют Александр Чехиркин и Абуязид Манцигов.

"Моя мечта - это третье олимпийское золото, но я не добился, не реализовал ее. Понимаю, что будет тяжело, но я продолжу, - сказал Власов. - Конечно, очень сложно мне сейчас анализировать эту ситуацию, потому что я был уверен, что шансы у меня есть. Я готовился, как в последний раз, и все было как обычно, просто один раз я оступился на турнире, в принципе, у меня таких помарок больше не было".

"Это решение тренерского штаба, мне, как спортсмену, конечно, хотелось бы [выступить на Олимпиаде], и я уверен, что я был бы готов к третьим Олимпийским играм. Это моя мечта, и я делал все, чтобы там бороться. Для меня самое главное, что я был честен с самим собой, я все сделал", - добавил он.

Власов, чья супруга Виолетта Колобова вошла в состав сборной России по фехтованию на Игры, назвал Чехиркина и Манцигова голодными и мотивированными. "Оба чемпионы мира, и тренеры считают, что они сильнее на сегодняшний день. В данной ситуации мне, конечно же, непросто, но я продолжу бороться, тренироваться, пройду этот путь вместе с командой. Я постараюсь быть полезным, чтобы мои соперники чувствовали себя лучше на Олимпийских играх, и всеми своими силами постараюсь сделать так, чтобы их подготовка была лучшей", - отметил он.

"Я спортсмен, я привык тренироваться, а потом доказывать все на ковре. Я благодарен всем, кто в сборной - и тренерам, и спортсменам, потому что у меня был по-настоящему интересный путь. Я уверен в том, что он еще не закончен, я продолжу и постараюсь реабилитироваться за последнее поражение", - добавил спортсмен.