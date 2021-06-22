Доля просмотра Первого канала в Москве выросла на 411% в период матча Россия - Дания

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Количество телезрителей Первого канала в Москве увеличилось на 411% в период трансляции матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между командами России и Дании по сравнению с тем же временем 7 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании MediaHills.

Матч между командами России и Дании (1:4) прошел в понедельник в Копенгагене и транслировался на Первом канале. Сборная России по итогам группового этапа набрала три очка, заняла четвертое место в таблице группы B и покинула турнир.

Во время исследования сравнивалась доля зрителей, которые смотрели Первый канал в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Рязани 7 июня и 21 июня. Согласно данным, в Москве 7 июня доля телесмотрения составила 10,8% зрителей в период с 21:45 до 23:54 мск. В то же время 21 июня она составила 44,4%.

В других городах также увеличилось количество телезрителей в данный отрезок времени: в Санкт-Петербурге - на 408%, в Краснодаре - на 498%, в Нижнем Новгороде - на 380%, в Рязани - на 334%.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.