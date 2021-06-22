Член исполкома РФС Гершкович назвал правильным внедрение Минспорта в развитие футбола

В понедельник сборная России в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы уступила команде Дании со счетом 1:4. По итогам групповой стадии национальная команда заняла четвертое место в таблице группы B и не вышла в плей-офф турнира. Позднее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что совместно с РФС будет проведен анализ выступления сборной России. По мнению Матыцина, необходимо сделать правильные выводы и провести реформы в сфере массового футбола.

"Конечно, мы не ждали такого результата, я неоднократно говорил, что мы можем добиться успеха, если совпадет несколько факторов, - сказал Гершкович. - Во-первых, это хорошее функциональное состояние, во-вторых, полная самоотдача и игровая дисциплина, в-третьих, нам нужно немного фарта, потому что рассчитывать на уровень наших футболистов не приходится. Вчера, можно сказать, у нас было более-менее функциональное состояние, но самоотдачи и игровой дисциплины не было, немного не повезло. Самое главное, уровень мастерства, который у нас, это даже не звонок, а удар в колокол - нужно заниматься развитием детско-юношеского футбола с привлечением специалистов, которые прошли огонь, воду и медные трубы в футболе, которые знают, как решать проблемы".

"Детско-юношеский футбол у нас должен развиваться чем быстрее, тем лучше, потому что с каждым годом мы отстаем от Европы. Это очень правильный посыл [от Министерства спорта], потому что решать эту проблему без государственной поддержки невозможно. Детско-юношеский футбол - это не только Москва и Санкт-Петербург, но и вся страна, чтобы наладить подготовку тренерских кадров, инфраструктуру, научно-методическое и медицинское обеспечение, нужны серьезные финансовые влияния, без государства это решить невозможно. Поэтому очень хорошо, что министр спорта этим вопросом занялся, я думаю, что только работая вместе, мы сможем сдвинуться с мертвой точки, нужно решать этот вопрос как можно быстрее", - заключил Гершкович.

Сборная России в шестой раз принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы и в пятый раз не сумела выйти в плей-офф. В 2008 году россияне дошли до полуфинала турнира и завоевали бронзовые медали.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.