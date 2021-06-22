Сборная Уганды помещена на карантин в Японии из-за вероятности заражения коронавирусом

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Уганды в составе восьми человек, которая прибыла в Японию для участия в летних Олимпийских играх в Токио, помещена на карантин до 3 июля из-за вероятности заражения новым коронавирусом. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK .

20 июня инфицирование было выявлено у члена угандийской сборной по прилете в токийский аэропорт Нарита. Ему было отказано во въезде в Японию, в то время как оставшиеся восемь спортсменов сдали отрицательные тесты и отправились на арендованном автобусе к месту размещения в городе Идзумисано на западе страны.

После прибытия их опросили местные врачи, которые установили, что все угандийцы последнее время поддерживали близкий контакт с зараженным членом сборной. Под этим подразумевается разговор без защитной маски в течение 15 минут, а также нахождение на соседних посадочных местах в самолете. В итоге спортсмены были изолированы в одной из гостиниц Идзумисано. Им также предписано ежедневно проходить тестирование на коронавирус.

Произошедшее стало первым инцидентом, когда иностранный атлет, прибывший в Японию для участия в Олимпиаде, оказался инфицирован. Перед прилетом угандийский спортсмен получил две дозы вакцины британско-шведского производителя AstraZeneca и за 72 часа до вылета из Уганды сдал отрицательный тест на коронавирус.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тысяч человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.