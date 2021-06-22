В IIHF заявили, что примут решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде как можно скорее

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) пытается найти решение для участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщил член совета IIHF Петр Бржиза.

Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что решение об участии в Олимпиаде игроков НХЛ будет принято в начале этой недели. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что переговоры продолжаются. В пресс-службе Международного олимпийского комитета ТАСС сообщили, что организация до сих пор находится в стадии обсуждения вопроса участия игроков НХЛ.

"Участие игроков НХЛ в Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине, активно обсуждается всеми заинтересованными сторонами, - сказал Бржиза. - IIHF делает все возможное, чтобы помочь привлечь лучших игроков планеты под олимпийское знамя. На данный момент мы по-прежнему можем сказать, что идет рабочий процесс, мы стремимся найти решение как можно скорее".

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.