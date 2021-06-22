Финал чемпионата Европы по футболу смогут посетить более 60 тыс. зрителей

ТАСС, 22 июня. Полуфиналы и финал чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Лондоне, смогут посетить более 60 тыс. зрителей. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания The Times Мартин Циглер со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Общая вместимость стадиона "Уэмбли", который примет заключительные игры чемпионата Европы, составляет 90 тыс. человек. Таким образом, стадион может быть заполнен на 75%. Сообщается, что все посетители должны будут соблюдать строгие меры по борьбе с коронавирусом.

"Я благодарен премьер-министру и правительству Великобритании за их работу по согласованию всех договоренностей с УЕФА, чтобы последние матчи турнира на "Уэмбли" прошли с большим успехом", - сказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля, полуфинальные игры состоятся 6 и 7 июля.