Финал чемпионата Европы по футболу смогут посетить более 60 тыс. зрителей

ТАСС, 22 июня. Полуфиналы и финал чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Лондоне, смогут посетить более 60 тыс. зрителей. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания The Times Мартин Циглер со ссылкой на заявление правительства Великобритании.
Confirmed - Wembley at 75% capacity for Euro 2020 semi-finals and final https://t.co/fn1rhSNx2B pic.twitter.com/aEpb1NHIAV— Martyn Ziegler (@martynziegler) June 22, 2021
Общая вместимость стадиона "Уэмбли", который примет заключительные игры чемпионата Европы, составляет 90 тыс. человек. Таким образом, стадион может быть заполнен на 75%. Сообщается, что все посетители должны будут соблюдать строгие меры по борьбе с коронавирусом.
"Я благодарен премьер-министру и правительству Великобритании за их работу по согласованию всех договоренностей с УЕФА, чтобы последние матчи турнира на "Уэмбли" прошли с большим успехом", - сказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля, полуфинальные игры состоятся 6 и 7 июля.