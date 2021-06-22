Привалова рассчитывает, что легкоатлет Шубенков получит нейтральный статус до конца недели

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова выразила надежду на то, что чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков получит нейтральный статус до конца недели для участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде в Токио. Об этом она рассказала ТАСС.

Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил. В конце января спортсмен сообщил, что получил письмо от независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины спортсмена. Шубенкова подозревали в использовании запрещенного вещества ацетазоламида.

"Безусловно, решение о том, что Шубенков невиновен, стало для нас очень радостным и одновременно ожидаемым событием, - сказала Привалова. - Мы ранее отправили уже несколько писем в World Athletics с просьбой ускорить выдачу нейтрального статуса всем подавшим заявку спортсменам. Сегодня было отправлено еще одно письмо по Шубенкову с просьбой решить вопрос в самое ближайшее время. Рассчитываю, что до конца недели в этом вопросе будет поставлена точка".

5 мая спортсмен подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде в Токио.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и Европы (2012, 2014) в беге на 110 м барьерами, в его активе также есть две серебряные и одна бронзовая награды летних мировых первенств. В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 м с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.