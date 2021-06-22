Тренерский штаб сборной России не имеет претензий к игрокам в плане самоотдачи на Евро

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Тренеры сборной России по футболу по итогам выступления команды на чемпионате Европы не имеют претензий к игрокам в плане самоотдачи. Об этом журналистам рассказал пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

Россияне уступили в заключительном матче группового этапа датчанам в Копенгагене со счетом 1:4 и не смогли выйти в плей-офф из группы В.

"Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть исходя из итогов выступления на турнире, - сказал Владимиров. - Все очень сильно переживают, что сборной не удалось выйти из группы. Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории "топ".

"У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи - равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могли сыграть лучше", - добавил он.

Владимиров рассказал о последнем собрании команды по возвращении с турнира перед ее роспуском. "Сегодня в пять утра мы вернулись из Дании, прошли все необходимые процедуры по прилете и отправились на свою базу в Новогорск. Примерно в 6:45 тренерский штаб провел итоговое собрание, на котором присутствовали игроки и персонал сборной. Станислав Черчесов (главный тренер команды - прим. ТАСС) поблагодарил всех за работу на сборе и турнире - всего команда провела вместе 33 дня", - отметил он.

"Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым. Тренер говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось, и если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке. Станислав Саламович пожелал ребятам удачного выступления за свои клубы, напомнив, что следующий сбор начнется в конце августа, а 1 сентября предстоит важнейший матч квалификации чемпионата мира против команды Хорватии", - добавил Владимиров.