AIU не принял решение по поводу обращения в Спортивный арбитражный суд по делу Шубенкова

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) дождется обоснования решения дисциплинарного трибунала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), перед тем как обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу российского бегуна Сергея Шубенкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе AIU.

Во вторник World Athletics оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил. В конце января Шубенков сообщил, что получил письмо от AIU, но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины спортсмена.

5 мая спортсмен подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде в Токио.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и Европы (2012, 2014) в беге на 110 м барьерами, в его активе также есть две серебряные и одна бронзовая награды летних мировых первенств. В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 м с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.