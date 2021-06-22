Агент Мусэрского сообщил, что волейболист примет участие в токийской Олимпиаде

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Повреждение локтя не помешает российскому волейболисту Дмитрию Мусэрскому выступить на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил агент игрока Виктор Иванов.

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Ранее стало известно, что у Мусэрского случился рецидив травмы локтя, после чего волейболист покинул расположение национальной команды.

"Это не настолько серьезно, небольшая травма. Дмитрий пройдет обследование, дальше все зависит от врачей. Рисков пропустить Олимпиаду нет", - сказал Иванов.

Мусэрскому 32 года, он является чемпионом Европы (2013) и Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), победителем Лиги наций (2018) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013). С 2018 года выступает за японский "Сантори".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.