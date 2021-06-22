{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист Лаксальт перешел из "Милана" в московское "Динамо"

Соглашение игрока с клубом рассчитано на три года
Диего Лаксальт AP Photo/Antonio Calanni
Описание
Диего Лаксальт
© AP Photo/Antonio Calanni

ТАСС, 22 июня. Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о переходе уругвайского защитника Диего Лаксальта из итальянского "Милана". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение игрока с "Динамо" рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.

"Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это мотивирует меня. "Динамо" было не единственным клубом, с которым контактировал мой представитель, но ни от одной другой стороны я не увидел и не почувствовал такой заинтересованности во мне и такого профессионального подхода в переговорах, как со стороны "Динамо", - отметил Лаксальт.

Лаксальту 28 лет, последние два сезона он провел в аренде в итальянском "Торино" и шотландском "Селтике". Также он выступал за уругвайский "Дефенсор", итальянские "Интер", "Болонью", "Эмполи" и "Дженоа". За сборную Уругвая Лаксальт провел 24 встречи и отдал одну результативную передачу.

Теги
Российский футбол
Евро-2020
Власти Петербурга рассчитывают, что оставшиеся матчи Евро пройдут с заполняемостью в 50%
Днем ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что решение о сокращении квоты зрителей принимают власти региона
Власти Петербурга рассчитывают, что оставшиеся матчи Евро пройдут с заполняемостью в 50%
Читать полностью