Футболист Лаксальт перешел из "Милана" в московское "Динамо"

Соглашение игрока с "Динамо" рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.

"Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это мотивирует меня. "Динамо" было не единственным клубом, с которым контактировал мой представитель, но ни от одной другой стороны я не увидел и не почувствовал такой заинтересованности во мне и такого профессионального подхода в переговорах, как со стороны "Динамо", - отметил Лаксальт.

Лаксальту 28 лет, последние два сезона он провел в аренде в итальянском "Торино" и шотландском "Селтике". Также он выступал за уругвайский "Дефенсор", итальянские "Интер", "Болонью", "Эмполи" и "Дженоа". За сборную Уругвая Лаксальт провел 24 встречи и отдал одну результативную передачу.