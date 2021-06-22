Олимпийский чемпион в плавании Сунь Ян отстранен от соревнований на четыре года

ТАСС, 22 июня. Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил китайского пловца Сунь Яна на четыре года и три месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Срок отстранения отсчитывается с 28 февраля 2020 года, в связи с чем он не выступит на ближайших Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Первоначально спортсмен был отстранен на восемь лет, но в декабре дисквалификация была отменена Федеральным судом Швейцарии в связи с расистскими комментариями о Китае в социальных сетях одного из судей CAS. В связи с этим другие члены коллегии, участвовавшей в первом слушании, ушли в отставку, и был созван новый состав коллегии.

В 2018 году Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать. Сначала он отказался от сдачи мочи, потом молотком разбил контейнер и извлек из него пробу крови. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к спортсмену, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в CAS и потребовало рассмотреть дело. В 2014 году Сунь Ян уже был дисквалифицирован на три месяца за употребление запрещенного препарата, причем об этом было объявлено уже после того, как срок отстранения истек.

Сунь Яну 29 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом (дважды в 2012 году и один раз в 2016 году), 11-кратным чемпионом мира, девятикратным победителем Азиатских игр. Сунь Ян - рекордсмен мира на дистанции 1 500 метров.