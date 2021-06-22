Футболисты "Спартака" Соболев, Джикия и Зобнин получат отдых до 1 июля после игры на Евро

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Выступающие за московский "Спартак" защитник Георгий Джикия, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Александр Соболев с 1 июля приступят к тренировкам после игры на чемпионате Европы по футболу. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.

Сборная России по футболу не вышла в плей-офф Евро-2020

Провал. Сборная России по футболу не вышла в плей-офф Евро-2020

На эту тему

Во вторник сборная России проиграла датчанам со счетом 1:4 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. По итогам групповой стадии национальная команда заняла четвертое место в таблице группы B и не вышла в плей-офф турнира.

"До 30 июня выходные, далее индивидуальные тренировки, с 7 июля с командой в общей группе", - сказал Кулемин.

Джикия и Зобнин приняли участие в трех матчах национальной команды против сборных Бельгии (0:3), Дании и Финляндии (1:0). Соболев сыграл только против датчан и финнов.

"Спартак" по итогам сезона-2020/21 занял второе место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.