Власти Петербурга рассчитывают, что оставшиеся матчи Евро пройдут с заполняемостью в 50%

Ранее ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что российские власти вправе отказаться от проведения оставшихся матчей Евро-2020, запланированных в Санкт-Петербурге, в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Петербургские власти надеются, что оставшиеся матчи чемпионата Европы по футболу, которые примет город, пройдут с 50-процентной заполняемостью стадиона. Об этом ТАСС заявил во вторник вице-губернатор Борис Пиотровский.

"В соответствии с договоренностями с УЕФА и рекомендациями Роспотребнадзора все матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге проводятся с 50-процентной заполняемостью стадиона. Городом были подписаны гарантии, и в настоящее время заявленная цифра сохраняется. Мы находимся в постоянном взаимодействии с Роспотребнадзором - другой информации от них не поступало. Мы надеемся, что цифра не изменится и останется на текущем уровне", - сказал Пиотровский.

Днем ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что решение о сокращении квоты зрителей принимают власти региона. Он также отметил, что во время матчей чемпионата на стадионе в Санкт-Петербурге соблюдаются все меры по борьбе с коронавирусом.

20 июня в Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Количество зрителей в фан-зоне на Конюшенной площади сократилось с 5 тыс. до 3 тыс. человек. Не более одной тысячи болельщиков смогут посетить территорию тематического парка "Юбилейный".

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля. В Санкт-Петербурге на данный момент прошли пять матчей турнира из семи запланированных в городе. 23 июня в Петербурге состоится встреча между командами Швеции и Польши, а 2 июля пройдет четвертьфинальная игра.