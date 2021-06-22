Реднапп: даже Гвардиола и Клопп провалились бы со сборной России на чемпионате Европы

ТАСС, 22 июня. Главные тренеры "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола тоже не смогли бы вывести сборную России в плей-офф чемпионата Европы по футболу из-за низкого класса игроков. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший главный тренер английского "Тоттенхэма" Гарри Реднапп, под руководством которого в лондонском клубе играл российский нападающий Роман Павлюченко.

В понедельник сборная России проиграла команде Дании в заключительном матче предварительного этапа чемпионата Европы со счетом 1:4 и заняла последнее место в группе, не выйдя в плей-офф. В первых двух играх чемпионата Европы российские футболисты уступили бельгийцам (0:3) и обыграли финнов (1:0).

"Даже Клопп и Гвардиола провалились бы со сборной России, тренеры - не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят, вам надо задуматься об игроках. Ваши футболисты вообще играют в европейских чемпионатах? В Английской премьер-лиге нет ни одного, а у нас играют лучшие, это же не просто так", - отметил Реднапп.

"Главная причина того, что вы не вышли из группы, - низкое качество игроков. Может быть, нужно сделать упор на развитие молодых футболистов, потому что сейчас у вас все не очень хорошо", - добавил английский специалист.

Под руководством Гвардиолы "Манчестер Сити" трижды стал чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок английской лиги, дважды - Суперкубок Англии и однажды - кубок страны. Помимо английской команды, испанец также тренировал "Барселону", с которой дважды победил в Лиге чемпионов, и германскую "Баварию".

Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Англии впервые после 30-летнего перерыва, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. До перехода в "Ливерпуль" он возглавлял "Майнц" и дортмундскую "Боруссию", с которой дважды выиграл чемпионат Германии, завоевал кубок и суперкубок страны, а также доходил до финала Лиги чемпионов.