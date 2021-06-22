Определен состав команды России по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаду

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по гребле на байдарках и каноэ определил состав команды на Олимпийские игры в Токио. Как сообщила ТАСС генеральный директор Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова, в Японию должны отправиться 15 спортсменов.

22 июня в Москве завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ, по итогам которого должен был быть определен олимпийский состав.

Как сообщила Исхакова, в олимпийскую заявку из 15 человек вошли Евгений Луканцов, Роман Аношкин, Максим Спесивцев, Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев, Наталья Подольская, Светлана Черниговская, Кира Степанова, Анастасия Долгова и Варвара Баранова (все - байдарка), а также Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь, Олеся Ромасенко и Ирина Андреева (все - каноэ).

На Играх в Токио байдарочники и каноисты разыграют 12 комплектов наград. Соревнования пройдут с 2 по 7 августа.