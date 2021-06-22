Бывший гендиректор хоккейного клуба "Торпедо" Ян Голубовский объявлен в розыск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Бывший генеральный директор нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Ян Голубовский объявлен в розыск, так как не явился на судебное заседание, сообщили ТАСС во вторник в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По данным картотеки Советского районного суда Нижнего Новгорода, Голубовский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По данным местных СМИ, бывших гендиректора, исполнительного директора и заместителя директора по финансам обвиняют в присвоении 17 млн рублей средств клуба.

"Сегодня выносили приговор, он объявлен в розыск, так как не явился [на заседание]", - сказал собеседник.

Согласно данным картотеки суда, заседание по делу бывшего топ-менеджера "Торпедо" откладывалось более 20 раз, в последние два раза - 10 и 17 июня - из-за неявки подсудимого. Очередное заседание было назначено на 22 июня.