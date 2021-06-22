Отстранение украинской теннисистки Ястремской за нарушение антидопинговых правил отменено

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Независимый трибунал Международной федерации тенниса (ITF) отменил отстранение украинки Даяны Ястремской от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ITF.

С настоящего момента Ястремская может принимать участие в турнирах.

"Трибунал принял отчет Ястремской о том, как запрещенное вещество попало в ее организм, и определил, что она не имела вины или халатности в отношении нарушения. Таким образом, временное отстранение Ястремской отменяется немедленно, и она не будет отбывать срок дисквалификации за нарушение", - говорится в заявлении.

Ястремская была временно отстранена от соревнований 7 января. В пробе мочи теннисистки была обнаружена запрещенная субстанция. Позднее спортсменка подала ходатайство в независимый трибунал ITF, который оставил в силе ее временное отстранение. Спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была отклонена.

Ястремской 21 год, она занимает 37-е место в мировом рейтинге. Теннисистка трижды побеждала на турнирах под эгидой организации, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2019). На US Open и Australian Open украинка доходила до третьего круга.