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Пандемия COVID-19

Матчи чемпионата Европы по регби-7 пройдут в Москве без зрителей из-за коронавируса

Российская столица примет один из этапов соревнований 25-27 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Этап чемпионата Европы по регби-7 пройдет в Москве без зрителей из-за коронавирусных ограничений. Об этом ТАСС сообщил председатель правления Федерации регби России (ФРР) Станислав Дружинин.

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Матчи этапа чемпионата Европы по регби-7 среди мужчин и женщин пройдут в Москве 25-27 июня.

"Этап чемпионата Европы по регби-7 в Москве пройдет без зрителей. Делегации уже прибывают, а зрители смогут увидеть матчи по телевидению", - сказал Дружинин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ситуация с ковидом в городе остается очень сложной. В связи с этим власти столицы приняли ряд новых мер. Так, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с участием более 500 человек.

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Пандемия COVID-19
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