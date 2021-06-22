Сборная Англии по футболу обыграла чехов в матче Евро и заняла первое место в группе

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Англии со счетом 1:0 победила команду Чехии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Единственный гол забил Рахим Стерлинг (12-я минута). Для главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта этот матч стал 57-м во главе команды, столько же игр он провел за сборную и в качестве игрока. В параллельном матче сборная Хорватии обыграла в Глазго шотландцев (3:1). По итогам трех встреч англичане набрали семь очков и вышли в плей-офф турнира с первого места таблицы группы D, со второго места в 1/8 финала прошли хорваты (четыре очка), с третьего - чехи (4), замкнули таблицу шотландцы (1).

Все три матча группового этапа англичане провели на "Уэмбли", общая вместимость которого составляет 90 000 зрителей (на матчах группового этапа в Лондоне могли присутствовать 25% от вместимости стадиона - 22 500 человек). Благодаря тому, что сборная Англии стала первой в своей группе, в 1/8 финала она вновь сыграет в Лондоне 29 июня. Соперником англичан станет сборная, которая займет второе место в группе F, где выступают команды Франции, Германии, Португалии и Венгрии. На "Уэмбли" также должны пройти оба полуфинала и финал Евро, на данных стадиях на стадион будет допущено более 60 тыс. зрителей.

Сборная Хорватии 28 июня сыграет в Копенгагене со второй командой таблицы группы E, где играют сборные Швеции, Словакии, Испании и Польши. Команда Чехии сыграет либо 29 июня в Глазго с победителем группы Е, либо 27 июня в Будапеште со сборной Нидерландов.

Сборная Англии в 10-й раз принимает участие в финальной части Евро, команда дважды завоевывала бронзовые медали (1968, 1996). Чехи становились серебряными призерами турнира 1996 года и обладателями бронзовых наград в 2004 году.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.