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Евро-2020

Сборная Хорватии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

В последнем матче группы D хорватская команда победила шотландцев со счетом 3:1
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Описание
© EPA-EFE/Robert Perry
© EPA-EFE/Lee Smith
© EPA-EFE/Robert Perry
© EPA-EFE/Andy Buchanan
© EPA-EFE/Andy Buchanan
© EPA-EFE/Robert Perry
© EPA-EFE/Robert Perry

ТАСС, 22 июня. Сборная Хорватии со счетом 3:1 обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла в Глазго.

В составе победителей голы забили Никола Влашич (17-я минута), Лука Модрич (62) и Иван Перишич (77). У проигравших отличился Каллум Макгрегор (42). Стадион в Глазго вмещает 51 866 человек. Матчи чемпионата Европы в Шотландии могут посетить не более 13 000 зрителей.

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Полузащитник московского ЦСКА Влашич впервые на турнире вышел в стартовом составе и забил дебютный мяч на чемпионатах Европы. Вместо него на 76-й минуте на поле появился Лука Иванушец. Защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку. Он пропустит встречу 1/8 финала из-за перебора предупреждений.

Сборная Хорватии с четырьмя очками заняла второе место в группе D и обеспечила себе выход в плей-офф. Шотландцы с одним очком заняли последнее место и не пробились в 1/8 финала. Первой стала сборная Англии с семью очками, третьими финишировали чехи, набравшие четыре очка. Команды Англии и Чехии обеспечили выход в плей-офф ранее.

В 1/8 финала сборная Хорватии сыграет с командой, которая займет второе место в группе Е. В этом квартете выступают сборные Швеции, Словакии, Испании и Польши. Встреча 1/8 финала с участием хорватов пройдет 28 июня в Копенгагене. Лучшим достижением хорватской сборной на чемпионатах Европы является выход в четвертьфинал турниров 1996 и 2008 годов. Шотландцы в третий раз участвовали в Евро и ни разу не выходили из группы.

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В плей-офф чемпионата Европы на данный момент вышли 12 команд. Это сборные Италии, Уэльса, Швейцарии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Австрии, Англии, Хорватии, Чехии, Швеции и Франции. В 1/8 финала итальянцы в Лондоне сыграют с австрийцами, а датчане в Амстердаме встретятся с командой Уэльса. Оба матча пройдут 26 июня.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

Чемпионат Европы по футболу. Группа D
КомандаИВНПМО
1Англия32102-07
2Хорватия31114-34
3Чехия31113-24
4Шотландия30121-51

 

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