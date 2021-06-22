Сборная Хорватии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 22 июня. Сборная Хорватии со счетом 3:1 обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла в Глазго.
В составе победителей голы забили Никола Влашич (17-я минута), Лука Модрич (62) и Иван Перишич (77). У проигравших отличился Каллум Макгрегор (42). Стадион в Глазго вмещает 51 866 человек. Матчи чемпионата Европы в Шотландии могут посетить не более 13 000 зрителей.
Полузащитник московского ЦСКА Влашич впервые на турнире вышел в стартовом составе и забил дебютный мяч на чемпионатах Европы. Вместо него на 76-й минуте на поле появился Лука Иванушец. Защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку. Он пропустит встречу 1/8 финала из-за перебора предупреждений.
Сборная Хорватии с четырьмя очками заняла второе место в группе D и обеспечила себе выход в плей-офф. Шотландцы с одним очком заняли последнее место и не пробились в 1/8 финала. Первой стала сборная Англии с семью очками, третьими финишировали чехи, набравшие четыре очка. Команды Англии и Чехии обеспечили выход в плей-офф ранее.
В 1/8 финала сборная Хорватии сыграет с командой, которая займет второе место в группе Е. В этом квартете выступают сборные Швеции, Словакии, Испании и Польши. Встреча 1/8 финала с участием хорватов пройдет 28 июня в Копенгагене. Лучшим достижением хорватской сборной на чемпионатах Европы является выход в четвертьфинал турниров 1996 и 2008 годов. Шотландцы в третий раз участвовали в Евро и ни разу не выходили из группы.
В плей-офф чемпионата Европы на данный момент вышли 12 команд. Это сборные Италии, Уэльса, Швейцарии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Австрии, Англии, Хорватии, Чехии, Швеции и Франции. В 1/8 финала итальянцы в Лондоне сыграют с австрийцами, а датчане в Амстердаме встретятся с командой Уэльса. Оба матча пройдут 26 июня.
Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Англия
|3
|2
|1
|0
|2-0
|7
|2
|Хорватия
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|3
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|4
|Шотландия
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1