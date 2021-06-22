Сборная Хорватии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

В составе победителей голы забили Никола Влашич (17-я минута), Лука Модрич (62) и Иван Перишич (77). У проигравших отличился Каллум Макгрегор (42). Стадион в Глазго вмещает 51 866 человек. Матчи чемпионата Европы в Шотландии могут посетить не более 13 000 зрителей.

ТАСС, 22 июня. Сборная Хорватии со счетом 3:1 обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла в Глазго.

Полузащитник московского ЦСКА Влашич впервые на турнире вышел в стартовом составе и забил дебютный мяч на чемпионатах Европы. Вместо него на 76-й минуте на поле появился Лука Иванушец. Защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку. Он пропустит встречу 1/8 финала из-за перебора предупреждений.

Сборная Хорватии с четырьмя очками заняла второе место в группе D и обеспечила себе выход в плей-офф. Шотландцы с одним очком заняли последнее место и не пробились в 1/8 финала. Первой стала сборная Англии с семью очками, третьими финишировали чехи, набравшие четыре очка. Команды Англии и Чехии обеспечили выход в плей-офф ранее.

В 1/8 финала сборная Хорватии сыграет с командой, которая займет второе место в группе Е. В этом квартете выступают сборные Швеции, Словакии, Испании и Польши. Встреча 1/8 финала с участием хорватов пройдет 28 июня в Копенгагене. Лучшим достижением хорватской сборной на чемпионатах Европы является выход в четвертьфинал турниров 1996 и 2008 годов. Шотландцы в третий раз участвовали в Евро и ни разу не выходили из группы.