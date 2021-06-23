{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Футболист сборной Англии Сака рассказал, почему для команды важно играть на "Уэмбли"

Полузащитник отметил, что поддержка болельщиков добавляет команде сил

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Стадион "Уэмбли" придает дополнительных сил футболистам сборной Англии во время матчей чемпионата Европы. Об этом рассказал полузащитник команды Букайо Сака.

На эту тему
Сборная Англии по футболу обыграла чехов в матче Евро и заняла первое место в группе
Сборная Англии по футболу обыграла чехов в матче Евро и заняла первое место в группе

Во вторник сборная Англии со счетом 1:0 обыграла команду Чехии и заняла первое место в группе D. Сака был признан лучшим игроком матча. Все три матча группового этапа англичане провели в Лондоне на "Уэмбли", там же подопечные Гарета Саутгейта сыграют в 1/8 финала. Соперником англичан станет сборная, которая займет второе место в группе F, где выступают команды Франции, Германии, Португалии и Венгрии.

"Играть на "Уэмбли" важно для нас. У нас намного больше уверенности, когда мы играем здесь, а фанаты для нас словно 12-й игрок. Это добавляет нам сил", - сказал Сака.

"Уэмбли", который вмещает 90 000 зрителей, также примет оба полуфинальных матча и финал. На данных стадиях на арену будет допущено до 60 тыс. человек, до этого ограничение будет составлять 25% от вместимости - 22 500 зрителей.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Тренер сборной Шотландии: попадания на следующий крупный турнир не придется ждать 23 года
Во вторник шотландцы проиграли в третьем матче группового этапа сборной Хорватии и покинули чемпионат Европы по футболу, набрав одно очко
Читать полностью