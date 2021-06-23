Футболист сборной Англии Сака рассказал, почему для команды важно играть на "Уэмбли"

Во вторник сборная Англии со счетом 1:0 обыграла команду Чехии и заняла первое место в группе D. Сака был признан лучшим игроком матча. Все три матча группового этапа англичане провели в Лондоне на "Уэмбли", там же подопечные Гарета Саутгейта сыграют в 1/8 финала. Соперником англичан станет сборная, которая займет второе место в группе F, где выступают команды Франции, Германии, Португалии и Венгрии.

"Играть на "Уэмбли" важно для нас. У нас намного больше уверенности, когда мы играем здесь, а фанаты для нас словно 12-й игрок. Это добавляет нам сил", - сказал Сака.

"Уэмбли", который вмещает 90 000 зрителей, также примет оба полуфинальных матча и финал. На данных стадиях на арену будет допущено до 60 тыс. человек, до этого ограничение будет составлять 25% от вместимости - 22 500 зрителей.