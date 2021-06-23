Модрич: сборная Хорватии в матче с шотландцами показала, что опасна для любого соперника

ТАСС, 23 июня. Сборная Хорватии будет опасным соперником для любой команды на чемпионате Европы, если продолжит играть как в матче заключительного тура группового этапа с шотландцами. Такое мнение высказал капитан хорватской команды Лука Модрич, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между сборными Хорватии и Шотландии завершилась победой хорватов со счетом 3:1. Модрич стал автором победного гола.

"Мы счастливы, потому что провели хороший матч и вышли в следующий раунд. Мы были недовольны выступлениями в первых двух матчах, знали, что можем играть лучше. Когда мы так играем, то опасны для всех. Я очень рад забить, но самое главное, что мой гол помог команде победить", - сказал Модрич.

В 1/8 финала сборная Хорватии сыграет с командой, которая займет второе место в группе Е. В этом квартете выступают сборные Швеции, Словакии, Испании и Польши. Встреча 1/8 финала с участием хорватов пройдет 28 июня в Копенгагене.