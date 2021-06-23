Влашич: хорватские футболисты убедительно сыграли в матче Евро с шотландцами

ТАСС, 23 июня. Хорваты показали убедительную игру в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с шотландцами. Такое мнение высказал полузащитник хорватской сборной и московского ЦСКА Никола Влашич, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась победой хорватских футболистов со счетом 3:1. Влашич стал автором первого гола.

"Это была отличная игра, мы знали, что можем так играть. После того как они сравняли счет, мы сохраняли спокойствие и знали, что можем создать больше моментов. В итоге мы убедительно выиграли, и я думаю, что это именно та сборная Хорватии, которую мы все хотим видеть", - сказал Влашич.

Влашич впервые на текущем чемпионате Европы попал в стартовый состав хорватской сборной. "Я всегда готов играть, будь я в стартовом составе или на скамейке запасных. Я хочу быть частью этой команды и выходить на поле как можно больше", - отметил игрок.

В 1/8 финала сборная Хорватии сыграет с командой, которая займет второе место в группе Е. В этом квартете выступают сборные Швеции, Словакии, Испании и Польши. Встреча 1/8 финала с участием хорватов пройдет 28 июня в Копенгагене.