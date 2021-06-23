Продажа алкоголя на спортивных объектах во время Олимпиады в Токио будет запрещена

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Продажа алкоголя на спортивных объектах во время Олимпийских игр в Токио будет запрещена, зрителям также не разрешат проносить крепкие напитки с собой. Об этом в среду на пресс-конференции заявила глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

"Мы приняли решение запретить продажу алкоголя на спортивных объектах во время Олимпиады. Зрителям также будет запрещено проносить алкоголь с собой на стадионы", - сказала она. По словам Хасимото, один из спонсоров Игр - японская пивоваренная компания Asahi - выразил согласие с этим решением.

Изначально организаторы планировали разрешить продажу алкогольных напитков на спортивных объектах, однако изменили свое решение, столкнувшись с критикой со стороны оппозиционных партий Японии, медицинских специалистов, а также негативной реакцией населения страны.

Также стало известно, что зрители, температура тела которых выше 37,5, не будут допущены на спортивные объекты во время Игр в Токио. "Будет проводиться проверка температуры тела с помощью термографа или бесконтактного термометра. Если она составляет 37,5 градуса или выше, в проходе будет отказано", - говорится в распространенных в среду оргкомитетом "Токио-2020" правилах посещения соревнований. На стадионах от зрителей будут требовать постоянно носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Запрещены громкие разговоры и выкрики, а также аплодисменты.

После посещения того или иного спортивного мероприятия людям будет необходимо в течение двух недель хранить данные о билетах, чтобы в случае необходимости проверить номер места на стадионе. Эта информация поможет установить возможные контакты с другим людьми в случае заражения коронавирусом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит 10 тысяч человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.