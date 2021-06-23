"Монреаль" вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Вегасом"

НБА

NBC: вдова Коби Брайанта достигла досудебной договоренности в деле о причинах его гибели

26 января 2020 года частный вертолет с Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса, погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь баскетболиста Джианна

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