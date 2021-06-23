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НХЛ

"Монреаль" вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Вегасом"

Канадская команда выиграла со счетом 4:1
Хоккеисты "Монреаля" Джош Андерсон и "Вегаса" Зак Уайтклауд и Марк-Андре Флёри AP Photo/David Becker
Описание
Хоккеисты "Монреаля" Джош Андерсон и "Вегаса" Зак Уайтклауд и Марк-Андре Флёри
© AP Photo/David Becker

ТАСС, 23 июня. "Монреаль" на выезде со счетом 4:1 обыграл "Вегас" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Монреаля" шайбы забросили Йеспери Котканиеми (9-я минута), Эрик Стаал (27), Коул Кофилд (30), Ник Сузуки (59, в пустые ворота), российский защитник команды Александр Романов не попал в заявку на игру. У "Вегаса" отличился Макс Пачиоретти (45).

"Монреаль" повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Шестая встреча пройдет 25 июня в Монреале.

В другом полуфинале играют "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа", которая после пяти матчей ведет в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в ночь на 24 июня в Нью-Йорке.

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