"Монреаль" вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Вегасом"

ТАСС, 23 июня. "Монреаль" на выезде со счетом 4:1 обыграл "Вегас" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Монреаля" шайбы забросили Йеспери Котканиеми (9-я минута), Эрик Стаал (27), Коул Кофилд (30), Ник Сузуки (59, в пустые ворота), российский защитник команды Александр Романов не попал в заявку на игру. У "Вегаса" отличился Макс Пачиоретти (45).
Le but était beau. La passe était encore mieux.— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) June 23, 2021
Whatta goal, whatta pass.#GoHabsGo pic.twitter.com/PYuqA0fydg
"Монреаль" повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Шестая встреча пройдет 25 июня в Монреале.
В другом полуфинале играют "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа", которая после пяти матчей ведет в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в ночь на 24 июня в Нью-Йорке.