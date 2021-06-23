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НБА

"Финикс" обыграл "Клипперс" во втором матче полуфинальной серии плей-офф НБА

Встреча завершилась со счетом 104:103
Ивица Зубац и Деандре Эйтон AP Photo/Matt York
Описание
Ивица Зубац и Деандре Эйтон
© AP Photo/Matt York

ТАСС, 23 июня. "Финикс" дома со счетом 104:103 победил "Лос-Анджелес Клипперс" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Финикса" Кэмерон Пэйн, набравший 29 очков. Дабл-даблы оформили его одноклубник Деандре Эйтон (24 очка + 14 подборов) и центровой "Клипперс" Ивица Зубац (14 очков + 11 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Финикса". Третий матч пройдет 25 июня в Лос-Анджелесе.

По итогам регулярного чемпионата "Финикс" занял вторую строчку в таблице Западной конференции, "Клипперс" стали четвертыми.

В другом полуфинале встречаются "Атланта" и "Милуоки". Первый матч серии пройдет 24 июня в Милуоки.

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